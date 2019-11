Deutsche Autohersteller profitieren von Boykott japanischer Autos in Südkorea

Photo : YONHAP News

Von dem Boykott japanischer Autos in Südkorea wegen des Handelsstreits profitieren deutsche Autohersteller.Nach Angaben des südkoreanischen Verbandes der Autoimporteure hat sich der Umsatz japanischer Autos im September im Vergleich zum Juli um knapp 60 Prozent verringert. Die Boykott-Kampagne war im Juli gestartet worden. Der Umsatz in den ersten neun Monaten ist im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent gefallen.Hingegen hat Mercedez-Benz von Januar bis September 8.025 Einheiten verkauft. Damit hat Mercedez-Benz unter allen Importeuren einen Umsatzrekord in Südkorea aufgestellt. Der Umsatz des Herstellers zwischen Juli und September stieg im Vergleich zur selben Vorjahresperiode um 26 Prozent, dessen Anteil auf dem hiesigen Importautomarkt übertraf damit 36 Prozent.An zweiter Stelle rangierte BMW mit einer 93-prozentigen Steigerungsrate verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.