Pentagon will Luftmanöver Vigilant Ace offenbar wie geplant durchführen

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat laut Berichten angegeben, dass das US-südkoreanische Winter-Luftmanöver "Vigilant Ace" wie geplant durchgeführt werde.Der US-Sender Voice of America meldete, Pentagonsprecher Dave Eastburn habe in einer schriftlichen Mitteilung an den Sender angegeben, Washington unternehme notwendige Schritte, um das gemeinsame Luftmanöver planmäßig durchzuführen.Südkoreanische Medien hatten am Sonntag unter Berufung auf mehrere Regierungsquellen in Seoul berichtet, dass beide Staaten überprüften, das jährliche Luftmanöver "Vigilant Ace" nach 2018 zum zweiten Mal auszusetzen.Ein südkoreanischer Regierungsbeamter kommentierte dazu, das Manöver werde höchstwahrscheinlich so wie letztes Jahr nicht unter dem Namen "Vigilant Ace" und im kleineren Maßstab durchgeführt.Es wird spekuliert, dass beide Länder vor oder nach der 51. Jahressicherheitskonsultation (SCM) Mitte November eine endgültige Entscheidung treffen werden."Vigilant Ace" führten beide Staaten von 2015 bis 2017 durch. Hierfür wurden auf der Pazifikinsel Guam stationierte Bomber wie die B-1B eingesetzt, was für heftigen Protest Nordkoreas sorgte.