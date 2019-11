Ranghoher US-Diplomat besucht Seoul

Photo : YONHAP News

Ein ranghoher US-amerikanischer Diplomat trifft am heutigen Dienstagabend in Seoul ein.Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, werde der für Ostasien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium David Stilwell die südkoreanische Hauptstadt für einen dreitägigen Aufenthalt besuchen. Der Besuch erfolge im Rahmen seiner Asienreise. Während des Aufenthaltes in Seoul werde Stilwell mit ranghohen Regierungsvertretern zusammenkommen und Außenministerin Kang Kyung-hwa einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Ein Besuch im Präsidialamt sei ebenfalls geplant.Ende Oktober hatte das US-Außenministerium bereits bekannt gegeben, dass Stilwell bei seinem Besuch in Korea unter anderem die Verstärkung der bilateralen Allianz und Kooperation bei der Strategie für die Region Indopazifik thematisieren wird.Beobachter rechnen damit, dass der US-Beamte die Seouler Regierung dazu auffordern wird, das am 22. November auslaufende Abkommen zum Austausch von Militärinformationen zwischen Südkorea und Japan GSOMIA aufrechtzuerhalten.