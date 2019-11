Trump erwähnt in Schreiben an Moon gemeinsames Ziel der Denuklearisierung Koreas

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat das Engagement für sein mit Präsident Moon Jae-in geteiltes Ziel der Denuklearisierung und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel bekräftigt.Diese Botschaft habe Trump in seinem persönlichen Beileidschreiben an Präsident Moon zum Tod seiner Mutter letzte Woche übermittelt, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Das Schreiben habe der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus Robert O'Brien bei einem Treffen mit Moon am Montag in Bangkok überreicht.Trump wurde mit den Worten zitiert, er hoffe, mit Moon zusammen zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, der Denuklearisierung Nordkoreas und Frieden auf der koreanischen Halbinsel, voranzuschreiten.