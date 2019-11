US-Unterstaatssekretär zu Gespräch über Wirtschaftskooperation in Seoul erwartet

Photo : YONHAP News

Der für Wirtschaftsfragen zuständige Unterstaatssekretär im US-Außenministerium Keith Krach wird heute in Seoul erwartet.Krach werde am Mittwoch und Donnerstag am vierten hochrangigen Wirtschaftsdialog zwischen Seoul und Washington teilnehmen. Als Ziel des Dialogs wurde unter anderem die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen der amerikanischen Indo-Pazifik-Strategie und der Neuen Südpolitik der Moon Jae-in-Regierung genannt.Das US-Außenministerium bekräftigte, dass die USA und Südkorea an verschiedenen Orten, einschließlich im Indo-Pazifik auf zahlreichen Gebieten wie Umwelt, Wissenschaft, Gesundheit, Raumfahrt, Cybersicherheit, 5G und Digitalwirtschaft zusammenarbeiten.