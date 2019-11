Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat ein Sechsmonatshoch erreicht.Der Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 2.142,64 Zählern. Grund für den Anstieg war Optimismus, dass die USA und China auf eine Einigung in ihrem Handelsstreit zusteuern.Sollte die erste Phase des Abkommens in den kommenden Wochen besiegelt werden, werde der Kospi weiter zulegen, sagten Analysten der Nachrichtenagentur Yonhap.