Risse an Boeing 737 NG mit weniger als 30.000 Starts und Landungen entdeckt

Photo : YONHAP News

Bei zwei in Südkorea eingesetzten Flugzeugen des Typs Boeing 737 NG sind erneut Risse entdeckt worden.Nach Angaben des südkoreanischen Verkehrsministeriums wurden die Risse während einer Sonderüberprüfung von Maschinen des Modells 737 NG der Luftgesellschaft Eastar Jet entdeckt. Es handelt sich dabei um Maschinen mit weniger als 30.000 Starts und Landungen. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hat empfohlen, zunächst Maschinen mit mehr als 30.000 Starts und Landungen zu überprüfen.Es ist das erste Mal in Südkorea, dass ein Riss bei einer 737 NG mit weniger als 30.000 Starts und Landungen entdeckt wurde. Bisher wurden in Südkorea bei neun 737 NG von drei Fluggesellschaften, Korean Air, Jin Air und Jeju Air, Risse entdeckt.Die Risse zeigten sich wie bei den vorigen neun Maschinen auch an wichtigen Bauteilen zur Befestigung der Tragflächen am Flugzeugrumpf.Eastar Jet hat die Maschine aus dem Flugbetrieb genommen. Das Verkehrsministerium will alle 103 Maschinen dieses Typs möglichst früh Inspektion unterziehen lassen.