Nationales Regierungsbericht: Absolventen von Elite-Oberschulen schaffen Sprung an Elite-Uni deutlich häufiger

Absolventen von Elite-Oberschulen schaffen laut einem Regierungsbericht den Sprung an die besten Universitäten deutlich häufiger.



Die Wahrscheinlichkeit sei dreimal so hoch, teilte der stellvertretende Bildungsminister Park Baeg-beom am Dienstag mit. Die Regierung hatte die Zulassungsentscheidungen an 13 führenden Hochschulen untersucht.



Entscheidender Grund hierfür sei das Verfahren für direkte Bewerbungen, in dem großer Wert auf außerschulische Aktivitäten gelegt werde. Auch Auszeichnungen und Praktika werden in diesem Verfahren stark gewichtet.



Das Ministerium hatte die Zulassungen an 13 Universitäten genauer untersucht, an denen ein verhältnismäßig hoher Anteil der Schüler auf dem Wege der direkten Bewerbung für das Studium zugelassen wurde.



Anlass ist eine gesellschaftliche Debatte über die Fairness im Hochschulzugang. Diese kam ins Rollen, nachdem bekannt wurde, dass Kinder aus privilegierten Haushalten offenbar bessere Chancen auf Auszeichnungen und gute Praktikumsplätze haben. Der frühere Justizminister Cho Kuk war wegen des Verdachts einer Bevorzugung seiner Kinder bei der Hochschulaufnahme unter Druck geraten und trat schließlich zurück.