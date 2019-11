Südkorea schlägt erneut innerkoreanisches Gespräch über Geumgang-Tour vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea erneut Arbeitsgespräche über das umstrittene Geumgang-Tourprogramm vorgeschlagen.Seoul habe am Dienstag dem Norden über das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong mitgeteilt, eine Delegation aus Beamten und Betreibern des Tourprogramms schicken zu wollen, gab das Vereinigungsministerium bekannt.Den entsprechenden ersten Vorschlag hatte Südkorea am 28. Oktober gemacht, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un von Seoul Aufräumarbeiten und die Beseitigung der südkoreanischen Tourismusanlagen im Geumgang-Gebirge gefordert hatte.Seouls Vorschlag lehnte Nordkorea ab und forderte, die Angelegenheit durch den Austausch von Dokumenten zu regeln.