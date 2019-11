Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans treffen sich in Washington

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans sollen letzte Woche zu einem Treffen zusammengekommen sein.Das schrieb die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf eine gut informierte Regierungsquelle in Seoul.Demzufolge habe Geheimdienstchef Suh Hoon letzte Woche in Washington seine Amtskollegen der USA und Japans getroffen und sei am Wochenende zurückgekehrt.Es werde spekuliert, so Yonhap, dass die USA Nordkoreas Bewegungen nach dem ergebnislos zu Ende gegangenen Arbeitsgespräch zwischen Washington und Pjöngjang im Oktober in Stockholm erörtert hätten.Spekuliert wurde ebenfalls, die USA könnten Südkorea und Japan um Bemühungen um die Verlängerung ihres bilateralen Militärabkommens zum Austausch von Informationen GSOMIA gebeten haben. Aus Protest gegen Japans Handelsrestriktionen hatte Südkorea beschlossen, das am 22. November auslaufende Abkommen nicht zu verlängern. Japan hatte für seine Entscheidung Sicherheitsgründe angeführt.