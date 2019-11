Programmdirektor und Redakteur von Musikkanal wegen Verdachts der Manipulation von Abstimmung festgenommen

Photo : YONHAP News

Ein Programmdirektor und ein Redakteur eines Musikkanals sind wegen des Verdachts der Manipulation einer Abstimmung festgenommen worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ am Dienstag Haftbefehl gegen Ahn Joon-young, Programmdirektor der Sendung “Produce X 101” und Kim Yong-beom, den Chefredakteur des Formats. Haftanträge gegen zwei weitere Verantwortliche wurden jedoch zurückgewiesen.Die Casting-Sendung lief im Juli auf Mnet. Die Zuschauer konnten in jeder Folge über das Weiterkommen der Kandidaten abstimmen.Es besteht der Verdacht, dass im Finale das Abstimmungsergebnis manipuliert wurde, damit bestimmte Kandidaten gewinnen. Ähnlich soll auch in früheren Staffeln des beliebten Formats vorgegangen worden sein.Der Verdacht kam auf, nachdem klare Favoriten der Fans ausgeschieden waren, während als schwächer geltende Konkurrenten sich überraschend durchsetzen konnten.