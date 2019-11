Top-US-Diplomat für Ostasien in Seoul eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der für Ostasien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium David Stilwell ist am Dienstag in Seoul eingetroffen.Die von Südkorea erklärte Beendigung des südkoreanisch-japanischen Militärabkommens zum Austausch von Informationen GSOMIA wird voraussichtlich oben auf der Agenda seiner Gespräche mit südkoreanischen Politikern stehen. Ein weiteres Thema ist die bilaterale Kooperation im Rahmen der Indo-Pazifik-Strategie der US-Regierung .Nach seiner Ankunft am Flughafen Incheon sagte Stilwell, er hoffe durch produktive Gespräche mit der südkoreanischen Regierung bestätigen zu können, dass die bilaterale Allianz ein Grundpfeiler für Frieden und Stabilität in der Region sei.Der US-Diplomat hatte letzten Monat vor der Presse in Tokio gesagt, er möchte Seoul zur Aufrechterhaltung des Militärabkommens GSOMIA zwischen Südkorea und Japan auffordern.Stilwell stattet heute Außenministerin Kang Kyung-wha einen Höflichkeitsbesuch ab. Morgen wird er mit für Sicherheitsfragen Zuständigen im Präsidialamt und Beamten des Verteidigungsministeriums zusammenkommen.