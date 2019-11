Regisseur Park Chan-wook mit “Film & Beyond Preis” in Genf ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Bei den 25. internationalen Filmfestspielen in Genf ist der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook mit dem Film and Beyond Preis ausgezeichnet worden.Das Festivalkomitee erkenne nach eigenen Angaben die langjährigen Leistungen Parks nicht nur in der Filmbranche, sondern auch in weiteren verschiedenen Bereichen an, so dass ihm der diesjährige Preis verliehen werde.Zu der Auszeichnung sagte Park, der Preis sei eigentlich für Regisseure mit mehr Erfahrung als er gedacht, die sich aus dem Geschäft zurückziehen würden. Park wolle die Auszeichnung als Zwischenbilanz seiner Karriere betrachten und den Preis dankbar annehmen.Bei den Filmfestspielen in der schweizerischen Stadt werden bis 10. November fünf Werke Parks, darunter “Die Taschendiebin (The Handmaiden)” gezeigt.