Nordkoreanischer Diplomat zu internationaler Konferenz in Moskau eingetroffen

Photo : YONHAP News

Der für Amerika zuständige Direktor im nordkoreanischen Außenministerium Jo Chol-soo ist zur Teilnahme an der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz (MNC) 2019 in der russischen Hauptstadt eingetroffen.Jo ließ am Flughafen in Moskau Fragen der Reporter nach einem möglichen Treffen mit Amerikanern oder den Aussichten der Nordkorea-USA-Gespräche unbeantwortet.Die MNC-Konferenz veranstaltet das russische zivile Zentrum für Energiesicherheit alle zwei oder drei Jahre.An der diesjährigen Tagung vom 7. bis 9. November nehmen rund 300 Experten aus über 40 Ländern teil, darunter der amerikanische Nordkorea-Beauftragte Mark Lambert und Südkoreas Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearproblematik Lee Do-hoon.Jo wird voraussichtlich Nordkoreas Vorstellungen über die Diplomatie gegenüber den USA und Verhandlungen für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel präsentieren.