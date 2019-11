Ranghoher US-Diplomat bezeichnet Treffen zwischen Moon und Abe als ermutigendes Signal

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger US-Diplomat hat das jüngste Treffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe als ermutigendes Signal bezeichnet.Washington richte Aufmerksamkeit darauf, dass Moon und Abe eine Gelegenheit für ein Gespräch hatten. Es sei zudem ein sehr ermutigendes Signal, während man die Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen verfolge. Das sagte der für Ostasien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium David Stilwell heute nach einem Höflichkeitsbesuch bei der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha in Seoul.Moon und Abe kamen am Montag am Rande des ASEAN-plus-Drei-Gipfels in Bangkok zu einem elfminütigen Gespräch zusammen.Stilwell nannte zudem die Allianz zwischen Südkorea und den USA einen Achsnagel für den Frieden und die Sicherheit im Indo-Pazifik-Raum.Was das bald auslaufende Militärabkommen zwischen Südkorea und Japan GSOMIA angeht, wollte der US-Diplomat keine Fragen der Presse beantworten.Der US-Diplomat hatte letzten Monat vor der Presse in Tokio gesagt, er möchte Seoul zur Aufrechterhaltung des Militärabkommens GSOMIA zwischen Südkorea und Japan auffordern.