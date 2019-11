Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der FIFA U-17-WM nach einem 1:0-Sieg über Angola das Viertelfinale erreicht.Choi Min-suh erzielte am Dienstag im Stadion Olimpicu in Goiânia in Brasilien den einzigen Treffer des Spiels.Südkorea hat damit zum dritten Mal das Viertelfinale der U-17-WM erreicht.Die Mannschaft unter Leitung von Trainer Kim Jung-soo wird am 7. November gegen den Sieger des Spiels zwischen Mexiko und Japan antreten.