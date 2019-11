Börse in Seoul schließt erneut fester

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,07 Prozent auf 2.144,15 Zähler. Es war bereits der fünfte Handelstag in Folge mit einem Plus. Grund für den Optimismus ist die Erwartung einer Einigung zwischen den USA und China in ihrem Handelsstreit.Jedoch gebe es laut Analysten auch pessimistische Stimmen. Denn China habe laut Berichten verlangt, dass die USA ihre Zölle auf die meisten der chinesischen Güter vor einer Unterzeichnung der Einigung streichen.Es sei unklar, ob US-Präsident Donald Trump die Forderung akzeptieren könne. Dies habe einem Anstieg des Hauptindex heute Grenzen gesetzt, sagte Park Hee-chan von Mirae Asset Daewoo der Nachrichtenagentur Yonhap.