Südkorea und USA sehen Wirtschaftsbeziehung als Kern ihres Verhältnisses

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen ihre Wirtschaftsbeziehungen verstärken.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, bei der vierten Sitzung des bilateralen Wirtschaftsgremiums auf hochrangiger Ebene am Mittwoch in Seoul sei eine gemeinsame Erklärung zu diesem Zweck angenommen worden. In der Erklärung seien unter anderem Maßnahmen für die Kooperation in den Bereichen Infrastrukturentwicklung, Energie und Smart City festgeschrieben worden.Es ist das erste Mal, dass beide Länder nach der Sitzung des Wirtschaftsgremiums eine gemeinsame Erklärung veröffentlichten. Beide Seiten bewerteten es außerdem positiv, dass bei der Sitzung die Entwicklung der Zusammenarbeit für die Neue Südpolitik der Seouler Regierung sowie der Strategien der USA für die Region Indo-Pazifik überprüft worden seien.Die nächste Sitzung des Gremiums wird im nächsten Jahr in Washington stattfinden.