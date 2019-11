Südkoreas Chef-Atomunterhändler bricht nach Moskau auf

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die Lösung des Atomstreits mit Nordkorea, Lee Do-hoon, reist heute nach Moskau.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Lee am Rande der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz (MNC) 2019 mit dem Direktor im nordkoreanischen Außenministerium, Jo Chol-su, zusammenkommen wird.Während der Konferenz von Donnerstag bis zum Freitag wird Lee mit seinem russischen Gegenüber, Vizeaußenminister Igor Morgulow, voraussichtlich über die Lage nach den gescheiterten US-nordkoreanischen Arbeitsgesprächen im Oktober in Stockholm sprechen.Die MNC-Konferenz veranstaltet das zivile russische Zentrum für Energiesicherheit alle zwei oder drei Jahre. Dieses Jahr nehmen rund 300 Experten aus über 40 Ländern teil, darunter auch der amerikanische Nordkorea-Beauftragte Mark Lambert. Der nordkoreanische Diplomat Jo ließ am Flughafen in Moskau Fragen der Reporter nach einem möglichen Treffen mit Amerikanern oder den Aussichten für die Atomgespräche mit den USA unbeantwortet.