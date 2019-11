Tottenham-Stürmer Son Heung-min stellt Torrekord auf

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballer Son Heung-min vom englischen Premier League-Verein Tottenham Hotspur hat einen Torrekord aufgestellt.Son ist der Koreaner mit den meisten Toren im europäischen Wettbewerb.Der Stürmer traf beim 4:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft über Roter Stern Belgrad in der Gruppe B der Champions League zum sechsten und siebten Mal in dieser Saison.Es waren zugleich das 122. und 123. Tor in seiner Europa-Karriere. Er übertraf damit den früheren Bundesliga-Spieler Cha Bum-kun, der 121 Mal getroffen hatte.