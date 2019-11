US-Gesandter für Nordkorea besucht Moskau

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Mark Lambert, führt diese Woche in Moskau Gespräche über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms.Lambert werde von Mittwoch bis zum Samstag in der russischen Hauptstadt sein, wo er unteranderem an der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz teilnehmen werde, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.Lambert werde sich mit russischen Regierungsbeamten über die Bemühungen um eine vollständige und überprüfbare Denuklearisierung Nordkoreas beraten.Lamberts Besuch in Moskau nährt Spekulationen, dass er auch mit dem nordkoreanischen Diplomaten Jo Chol-su zusammenkommen könnte, der ebenfalls an der Konferenz teilnimmt.