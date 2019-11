Pentagon hält trotz Kritik Nordkoreas an Luftraummanöver mit Südkorea fest

Photo : Getty Images Bank

Ungeachtet der Kritik Nordkoreas will das US-Verteidigungsministerium ein gemeinsames südkoreanisch-amerikanisches Luftraummanöver wie geplant durchführen.Die USA würden den Umfang der Übung nicht aufgrund der Einwände Nordkoreas ändern, sagte Pentagon-Sprecher Dave Eastburn am Mittwoch.Damit ging er auf die Kritik des nordkoreanischen Diplomaten Kwon Jong-gun ein, der das geplante Luftraummanöver als eine Deklaration zur Konfrontation bezeichnet hatte.Die Übung ziele darauf ab, die Bereitschaft zu sicherzustellen und die strategische Zusammenarbeit zwischen den USA und Südkorea zu verstärken, sagte der Sprecher.Eastburn deutete allerdings an, dass am Umfang des Manövers noch etwas geändert werden könnte.Die USA und Südkorea hatten im vergangenen Jahr ihr jährliches Luftraummanöver "Vigilant Ace" ausgesetzt und stattdessen eine Übung von geringerem Umfang durchgeführt.