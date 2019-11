Parlamentssprecher Moon spricht sich für neuen Südkorea-Japan-Gipfel aus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Parlamentspräsident Moon Hee-sang hat in Tokio die Notwendigkeit eines Gipfeltreffens zwischen Südkorea und Japan betont.Beim Gespräch mit südkoreanischen Journalisten am Mittwoch in der japanischen Hauptstadt sagte Moon, beim Gipfel sollten drei wichtige Punkte thematisiert werden. Insbesondere sei es wichtig, die Bedeutung der Erklärung zwischen dem ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und Japans Ex-Minsterpräsident Keizo Obuchi aus dem Jahr 1998 zu bestätigen.Die Aufrechterhaltung des Abkommens zum Austausch von militärischen Informationen (GSOMNIA), die beiderseitige Wiederherstellung des Status des bevorzugten Handelspartners sowie die Lösung der Frage der Zwangsrekrutierung im Zweiten Weltkrieg durch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage sollten ebenfalls in einer neuen Gipfelerklärung behandelt werden.Mit einer Einigung bei diesen drei Themen würden Präsident Moon Jae-in und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe den Kern der Erklärung von Kim Dae-jung und Obuchi weiter führen können. Obuchi hatte in der Erklärung seine tiefe Reue zum Ausdruck gebracht und sich für die großen Schäden und den Schmerz, die Japan als Kolonialmacht in Korea verursacht habe, entschuldigt.Moon Hee-sang nahm in Tokio an der Konferenz der Parlamentspräsidenten der G20-Länder teil, die am Montag stattfand.