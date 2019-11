Forschungsinstitut KDI: Konjunktur den 8. Monat in Folge flau

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) bleibt Südkoreas Wirtschaftskonjunktur den achten Monat in Folge weitgehend flau.In der heute veröffentlichten monatlichen KDI-Analyse der Wirtschaftstrends heißt es, dass besonders die Exporte und Investition von den Flauten betroffen seien.Die Konjunktur habe sich vom November des vergangenen Jahres bis zum März dieses Jahres in einem Abwärtstrend befunden. Seit April bezeichnet das Institut die Entwicklung als "flau".KDI verwies darauf, dass Investition, Exporte und die Produktion in letzter Zeit ein Minuswachstum oder ein geringes Wachstum von unter einem Prozent verzeichnet hätten.Der KDI-Forscher Kim Sung-tae sagte, das herstellende Gewerbe werde logischerweise vom Exportrückgang beeinträchtigt. Es gebe kaum Anzeichen dafür, aus der Flaute herauszukommen.