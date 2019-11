Südkorea will Elite-Schulen abschaffen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will die meisten Elite-Oberschulen im Land in den nächsten fünf Jahren abschaffen.Das kündigte Bildungsministerin Yoo Eun-hae am Donnerstag an.Ziel sei es, dass alle Schüler im harten Wettbewerb um den Hochschuleintritt die gleichen Chancen hätten.Die Änderungen sollen im Frühjahr 2025 wirksam werden. Dann wird es autonomen privaten Oberschulen, Fremdspracheninstituten und internationalen Schulen verboten sein, Schüler durch einen rigorosen Auswahlprozess zu rekrutieren.Das System der Eliteschulen wird dafür kritisiert, zu viele Schüler aus wohlhabenden Familien anzunehmen.