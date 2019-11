Seoul: Nordkorea testete Ende Oktober ballistische Raketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei seinem jüngsten Waffentest Ende Oktober nach Einschätzung des südkoreanischen Verteidigungsministeriums ballistische Raketen abgefeuert.Nach Angaben der Abgeordneten der oppositionellen Freiheitspartei Koreas, Lee Eun-jae, sagte der für den Informationsdienst zuständige Direktor im Ministerium, Kim Young-hwan, am Mittwoch vor dem Parlament, dass am 31. Oktober zwei ballistische Raketen abgeschossen worden seien.Nordkorea sei derzeit nicht in der Lage, eine ballistische Interkontinental-Rakete (ICBM) von einer mobilen Abschussrampe aus abzufeuern, wurde Kim zitiert.Die nordkoreanischen Staatsmedien hatten berichtet, in der Gegend von Suncheon in der Provinz Süd-Pyeongan sei ein Mehrfachraketenwerfer getestet worden. Die abgeschossenen Raketen flogen in Richtung Ostmeer.