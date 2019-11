Bewerbungen um Kauf von Asiana Airlines abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Das Verfahren für die Bewerbung um den Kauf von Asiana Airlines ist abgeschlossen worden.Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, gaben wie erwartet ein Konsortium um Aekyung und Stone Bridge Capital sowie ein Konsortium, das der Fonds Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) und der Privatfonds Banker Street bilden, eine Bewerbung ab. Ein Konsortium um Hyundai Development Company HDC und Mirae Asset Daewoo habe ebenfalls ein Gebot eingereicht, hieß es.Eine Beteiligung von den Großkonzernen wie SK und GS sei offenbar nicht vorgesehen.Unklar war zunächst der angebotene Kaufpreis der Bewerbe.Zum Verkauf steht ein Anteil von 31 Prozent an Südkoreas zweitgrößter Fluggesellschaft, einschließlich der Billigfluggesellschaften Air Seoul, die vollständig im Besitz von Asiana ist, und Air Busan, an der Asiana 46 Prozent der Anteile hält.Der Mutterkonzern Kumho Asiana Group will in den nächsten zwei Wochen die Bewerbungen überprüfen und die bevorzugten Verhandlungspartner bekanntgeben. Das Unternehmen will das gesamte Verfahren für die Veräußerung noch vor Jahresende abschließen.