Südkorea schickt zwei Mordverdächtige nach Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Südkorea hat zwei Mordverdächtige nach Nordkorea zurückgeschickt.Das teilte Vereinigungsminister Kim Yeon-chul am Donnerstag vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung mit.Soldaten hätten die beiden Nordkoreaner letzte Woche an der Grenze aufgegriffen. Es bestehe der Verdacht, dass sie 16 Menschen töteten, darunter den Kapitän und Seeleute des Schiffes, mit dem sie gekommen waren.Die Übergabe sei am Dienstagnachmittag am Waffenstillstandsdorf Panmunjeom erfolgt. Ermittlungen in Südkorea hätten ergeben, dass die beiden Nordkoreaner dringend verdächtigt würden, ihre Kollegen eines Fischfangschiffes getötet zu haben.Nach der Festnahme der beiden Verdächtigen am Samstag sei Nordkorea Anfang der Woche über den Vorgang informiert worden.