US-Verteidigungsminister besucht nächste Woche Seoul

Kurz vor dem Auslaufen des südkoreanisch-japanischen Militärabkommens zum Informationsaustausch GSOMIA wird US-Verteidigungsminister Mark Esper nächste Woche Seoul besuchen.Das Pentagon teilte am Donnerstag mit, Esper werde am 13. November zu Besuchen in Südkorea, Thailand, Vietnam und den Philippinen aufbrechen.Esper werde an der 51. US-südkoreanischen Jahressicherheitskonsultation (SCM) am übernächsten Wochenende teilnehmen und mit seinem Amtskollegen Jeong Kyeong-doo zusammenkommen. Beide Staaten würden ihr Engagement für die Verstärkung der bilateralen Verteidigungskooperation bekräftigen und über wichtige Themen wie die regionale Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und im Indo-Pazifik-Raum sprechen.Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman sagte, GSOMIA werde zu den wichtigsten Gesprächsthemen zählen. Washington wolle eine Lösung des Problems sehen, hieß es.