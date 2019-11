Kontakt zwischen Diplomaten Nordkoreas und der USA in Moskau

Photo : YONHAP News

Ranghohe Diplomaten Nordkoreas und der USA sind bei einer internationalen Konferenz in Moskau zu einem kurzen Kontakt zusammengekommen.Die etwa fünfminütige Begegnung zwischen dem für Amerika zuständigen Direktor im nordkoreanischen Außenministerium Jo Chol-su und dem amerikanischen Sonderbeauftragten für Nordkoreapolitik Mark Lambert kam am Donnerstag bei der Eröffnung der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz zustande.Ein innerkoreanischer Kontakt kam nicht zustande. Südkorea wird bei der Tagung vom Chefatomunterhändler Lee Do-hoon vertreten.Die Konferenz veranstaltet das private russische Zentrum für Energie und Sicherheit alle zwei, drei Jahre. Die diesjährige Tagung zieht insofern besondere Aufmerksamkeit auf sich, als an deren Rande diplomatische Kontakte für ein Voranbringen der Gespräche zur nordkoreanischen Nuklearfrage stattfinden könnten.Auch der schwedische Korea-Beauftragte Kent Härstedt nimmt an der Konferenz teil. Er hatte zuvor angekündigt, Nordkorea und die USA zu weiteren Gesprächen einladen zu wollen. Nordkorea und die USA hatten zuletzt in Stockholm Arbeitsgespräche ohne greifbares Ergebnis beendet.