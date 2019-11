Erste Eisbildung in diesem Winter in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul und Umgebung ist am Freitag die erste Eisbildung in diesem Winter gemeldet worden. Dies ist um neun Tage später als ein Jahr zuvor.Nach den 24 Jahreszeiteinteilungen nach dem Mondkalendar ist heute Ipdong, was Beginn des Winters bedeutet.Die Temperaturen fielen auch in den südlichen Regionen deutlich. In Gwangju in der Provinz Süd-Jeolla und in Daegu in der Provinz Nord-Gyeongsang wurde der erste Frost in diesem Winter beobachtet.In Cheorwon-Gimpha in der Provinz Gangwon fielen die Temperaturen auf minus 7,6 Grad Celsius.