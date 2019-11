Für Ostasien zuständiger US-Diplomat fordert von Nordkorea Verzicht auf Fristsetzung

Photo : YONHAP News

Der für Ostasien zuständige US-amerikanische Diplomat David Stilwell hat Nordkorea aufgefordert, im Atomstreit keine Fristen zu setzen.Das sagte der Abteilungsleiter, wie erst jetzt bekannt wurde, am 26. Oktober auf einer Pressekonferenz in Tokio. Die Bemerkung sei beim Fuji-Berg-Dialog gefallen, einem Jahrestreffen von hochrangigen Geschäftsleuten und Politikern der USA und Japans. Das geht aus dem am Mittwoch vom US-Außenministerium veröffentlichten Protokoll der Veranstaltung hervor.Wenn Nordkorea Gespräche mit den USA für ein stabiles Sicherheitsumfeld wünsche, solle es keine Fristen für Verhandlungen setzen. Nordkorea sei in der Lage, die USA an den Verhandlungstisch zu holen. Fristen seien in diesem Prozess jedoch nicht hilfreich, habe Stilwell gesagt.Die Bemerkung des Diplomaten war die erste Reaktion der US-Regierung auf Nordkoreas Fristsetzung zum Jahresende. Bis dahin solle die Trump-Regierung für beide Seiten akzeptable Bedingungen anbieten, hatte Nordkorea nach den im Oktober gescheiterten Arbeitsgesprächen in Schweden gefordert.