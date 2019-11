Pentagon: Luftmanöver mit Südkorea findet in kleinerem Umfang statt

Die USA wollen ihr Luftmanöver mit Südkorea in kleinerem Umfang durchführen.Das teilte der Vize-Direktor des Vereinigten Generalstabs der USA, William Byrne, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Zwar wolle er keine konkreten Zahlen nennen, doch werde das Manöver Vigilant Ace Ende November in seinem Umfang verkleinert, sagte der Konteradmiral.Jedoch würden alle Anforderungen erfüllt, um die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft sicherzustellen.Die Verbündeten hätten Vigilant Ace im vergangenen Jahr aufgrund der Situation auf der koreanischen Halbinsel gestrichen. Dieses Jahr finde es als "gemeinsame Flugübung" statt.Die Übungen würden so gestaltet, dass einerseits die Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten werde, andererseits den Diplomaten ausreichend Spielraum für Verhandlungen mit Nordkorea gegeben werde, hieß es weiter.