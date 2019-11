Hyundai Heavy Industries feiert Stapellauf von Fregatte für philippinische Marine

Photo : YONHAP News

Der Stapellauf der von Hyundai gebauten Fregatte "Antonio Luna" für die Philippinen ist am Freitag in der südkoreanischen Hafenstadt Ulsan gefeiert worden.An der Feier nahmen Vertreter der Verteidigungsbehörden und der Rüstungsindustrien beider Staaten teil, darunter der philippinische Verteidigungsminister Delfin Lorenzana.Hyundai Heavy Industries erhielt 2016 Aufträge für zwei Fregatten. Die erste names "Jose Rizal" wurde im Mai dieses Jahres ebenfalls in Ulsan zu Wasser gelassen.Hyundai und der philippinische Verteidigungsminister unterzeichneten heute eine Absichtserklärung für eine bevorzugte Beteiligung an einem möglichen Projekt für neue Aufklärungskorvetten.