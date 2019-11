Seit etwa einem Monat kein neuer Fall von Afrikanischer Schweinepest gemeldet

Photo : Getty Images Bank

Seit dem 9. Oktober ist in Korea kein weiterer neuer Infektionsfall der Afrikanischen Schweinepest (ASF) gemeldet worden.Das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht teilte mit, landesweit seien bislang 14 Infektionsfälle, darunter zwei in Gimpo, fünf in Paju und fünf in Gangwha in der Provinz Gyeonggi, gemeldet worden. Seit dem Auftreten des 14. Falls auf einem Hof in Yeonchen habe es keinen Fall mehr gegeben.In den umliegenden Gegenden werde jedoch bei Wildschweinen weiter das Virus der ASF entdeckt, so dass das Ministerium weiterhin Gegenmaßnahmen ergreifen wolle, hieß es.