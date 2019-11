Regierung unterstreicht Status nordkoreanischer Flüchtlinge als südkoreanische Einwohner

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat betont, dass nordkoreanische Flüchtlinge rechtmäßig südkoreanische Einwohner seien.Dass die Regierung zwei Mordverdächtige nach Nordkorea zurückschickte, stehe laut einem Beamten des Vereinigungsministeriums in keinem Zusammenhang mit den nordkoreanischen Flüchtlingen, die sich in den Süden abgesetzt haben.Damit antwortete die stellvertretende Sprecherin des Ministeriums Kim Eun-han auf die Frage von Reportern, ob die Rückführung der mutmaßlichen Verbrecher in den Norden rechtens gewesen sei.Der südkoreanischen Verfassung nach seien die Nordkoreaner potenzielle Einwohner Südkoreas. Um ihnen einen realistischen gesetzlichen Status zu gewähren, sei der Prozess des Absetzens in den Süden erforderlich.Bei der Rückführung der Mordverdächtigen sei zudem berücksichtigt worden, dass das Verbrechen in Nordkorea begangen worden sei und Ermittlungen im Süden an Grenzen stoßen könnten. Die Möglichkeit einer Abschiebung im Süden lebender nordkoreanischer Flüchtlinge in den Norden zu erwähnen, sei höchst unangemessen und verantwortungslos, hieß es weiter.