Moon-Regierung sieht Entwicklung in innerkoreanischen Beziehungen als wichtigste Leistung

Photo : YONHAP News

Die Regierung von Moon Jae-in zählt nach Ablauf der ersten Hälfte ihrer Amtszeit die Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen zu ihren wichtigsten Leistungen.Das geht aus einem 64-Seiten umfassenden Bericht hervor, der im Internetauftritt veröffentlicht wurde.Als Tenor der Zwischenbilanz wurde bekräftigt, dass durch drei Korea-Gipfel eine Grundlage für neue innerkoreanische Beziehungen geschaffen worden sei. Als direkt involvierte Partei habe Seoul im Prozess der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung von Friedens in Korea die Initiative ergriffen.Auch die wirtschaftliche Lage bewertet die Regierung optimistisch. Angesichts der Tatsache, dass Südkorea siebtes Mitglied des 3050-Klubs geworden sei, werde das Fundament der nationalen Wirtschaft als solide bewertet. Mitglied des Klubs sind Staaten mit einer Einwohnerzahl von über 50 Millionen, die ein Prokopfeinkommen von über 30.000 Dollar erzielen.Kritik an der Regierungspolitik oder Angaben zu den Plänen in der zweiten Amtshälfte enthält der Bericht nicht.