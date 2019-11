Präsident Moon berät sich zur Mitte der Amtszeit mit Parteispitzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich zur Mitte der Amtszeit mit den Spitzen der fünf politischen Parteien beraten.Das Gespräch hinter verschlossenen Türen am Sonntag begann um 18 Uhr und endete rund drei Stunden später.Die regierende Minjoo-Partei habe laut Berichten eine neue Sitzung des Staatsrates empfohlen, um wichtige Gesetzesvorhaben und andere dringende Angelegenheiten zu besprechen.Moon und die Parteichefs waren im November des Vorjahres zur konstituierenden Sitzung des Gremiums zusammengekommen. Obwohl das Treffen vierteljährlich stattfinden sollte, wurde es anschließend aufgrund politischer Streitigkeiten nicht fortgesetzt.Das Staatsoberhaupt betonte die Notwendigkeit einer überparteilichen Zusammenarbeit in der Frage der japanischen Handelsrestriktionen und des Militärabkommens über den Informationsaustausch.Die Nationalversammlung rief Moon auf, das System der flexiblen Arbeitszeiten zu erweitern und zügig Gesetze in Bezug auf die Wirtschaft zu verabschieden. Auch brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die anstehende Reform des Wahlgesetzes durch Dialog umgesetzt wird.Das Präsidialamt teilte mit, dass Moon zu dem Abendessen eingeladen habe, um sich bei den Parteispitzen für die Anteilnahme nach dem Tod seiner Mutter zu bedanken.