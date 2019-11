Parlamentarischer Budgetausschuss berät über Haushaltsplan für 2020

Photo : YONHAP News

Ein Unterausschuss des parlamentarischen Sonderausschusses für Budget und Bilanzen wird sich ab heute mit dem nächstjährigen Haushaltsplan der Regierung befassen.Der Unterausschuss entscheidet über die Kürzung oder Anhebung einzelner Haushaltsposten. Dafür hat er bis zum Abstimmungstag am 29. November Zeit. Die Überprüfung gilt als letzte Hürde vor der Zustimmung durch das Parlament.Die Regierung legte einen Haushaltsplan mit einem Volumen von 513,5 Billionen Won (442,8 Milliarden Dollar) vor.Die regierende Minjoo-Partei Koreas fordert eine Verabschiedung des Entwurfs ohne Änderungen. Dagegen will die Freiheitspartei Koreas erreichen, dass maximal 500 Billionen Won (431 Milliarden Dollar) ausgegeben werden. Sie fordert daher Einsparungen in Höhe von 14,5 Billionen Won (12,5 Milliarden Dollar).