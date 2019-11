Nach THAAD-Streit Anzeichen für Entspannung zwischen China und Südkorea

Photo : KBS News

Ein chinesischer Teleshopping-Kanal hat eine Sondersendung zu südkoreanischen Produkten ausgestrahlt.Der größte nationale Homeshopping-Kanal Dong Fang Home Shopping verkaufte am 5. November fast dreieinhalb Stunden lang ausschließlich südkoreanische Waren. Eine solche Verkaufsaktion gab es erstmals seit dem Streit um die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.Zuvor hatte der chinesische Premierminister Li Keqiang eine Fabrik von Samsung Electronics in China besucht.Auch die lokalen Regierungen unterstreichen die wirtschaftliche Kooperation mit Südkorea wieder stärker. Zuletzt besuchten mehrere Provinzgouverneure Südkorea.Als Auslöser dieser Entwicklung gilt der Handelskrieg mit den USA. Denn China braucht in dem Konflikt wirtschaftlich potente Partner. China will daher die Zusammenarbeit mit Handelspartnern erweitern und mehr Gewicht auf die Ankurbelung der Binnennachfrage legen.Experten sehen die Entwicklungen in China als Chance für südkoreanische Unternehmen.