Kein längeres US-amerikanisch-nordkoreanisches Gespräch am Rande von Moskauer Nichtverbreitungskonferenz

Am Rande der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz ist es nicht zu einem längeren Gespräch des US-amerikanischen und des nordkoreanischen Vertreters gekommen.Das dreitägige Treffen ging am Samstag zu Ende, ohne dass der US-Verhandlungsführer Mark Lambert und sein nordkoreanisches Pendant Jo Chol-su ausführlich miteinander sprachen. Es kam lediglich zu einer Begrüßung und einem fünfminütigen Smalltalk zum Auftakt des Treffens.Auch der südkoreanische Chefunterhändler für die Atomgespräche Lee Do-hoon nahm an der Versammlung teil. Er und Jo hatten einander lediglich kurz begrüßt.