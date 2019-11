Nationales Erster Fall von Grippe A in diesem Herbst in Gyeonggi gemeldet

In der Provinz Gyeonggi ist der erste Fall der Grippe A in diesem Herbst gemeldet worden.



Das teilte das Gyeonggi Institut für Gesundheit und Umwelt am Montag mit. Bei einem Atemwegserkrankten, der in der ersten Novemberwoche ein Krankenhaus in Gimpo besucht habe, sei das Influenzavirus A bestätigt worden.



Der erste Fall der Grippe A in der Provinz wurde damit sieben Wochen später verglichen mit dem Vorjahr nachgewiesen.



Die Grippe A grassiert jedes Jahr vom November bis April des folgenden Jahres.



Ein Mitarbeiter des Instituts mahnte Kinder und Senioren dazu, sich möglichst bald gegen die Grippe impfen zu lassen.