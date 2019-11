Umfrage: Über Hälfte der Koreaner lehnt Einführung von Berufsarmee ab

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage lehnt mehr als die Hälfte der Südkoreaner die Einführung einer Berufsarmee ab.Das Institut für Demokratie, eine Denkfabrik der Minjoo-Partei Koreas, schlug jüngst in einem Bericht vor, angesichts des Bevölkerungsrückgangs die Wehrpflicht abzuschaffen und eine Berufsarmee aufzubauen.Aus diesem Anlass befragte das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag des Senders CBS am Freitag landesweit 501 über 19-Jährige und veröffentlichte am Montag das Ergebnis.Demnach sprachen sich 52,5 Prozent gegen die Aufstellung einer Berufsarmee aus, bei der ein Soldat eine Besoldung in Höhe von etwa drei Millionen Won (knapp 2.600 Dollar) im Monat erhalten soll.33,3 Prozent befürworteten die Einführung einer Berufsarmee.In allen Regionen gab es mehr Gegner als Befürworter. Das gilt auch bei den über 60-Jährigen, den Menschen in ihren Fünfzigern und Zwanzigern sowie konservativ Gesinnten und Menschen der politischen Mitte. Auch bei den Anhängern der Freiheitspartei Koreas und Menschen, die keine Partei unterstützen, gab es mehr Gegner.Dagegen gab es bei den Menschen in ihren Dreißigern und Vierzigern, progressiv Gesinnten und den Anhängern der Regierungspartei und der Gerechtigkeitspartei mehr Befürworter als Gegner.Laut Realmeter steigt der Anteil der Befürworter einer Berufsarmee kontinuierlich, und zwar von 15,5 Prozent im August 2012 auf 27 Prozent im September 2016 und auf 33,3 Prozent bei der diesmaligen Umfrage. Der Anteil der Gegner sank von 60 Prozent auf 52,5 Prozent.