Präsident Moon will in zweiter Amtshälfte Innovation, Inklusivität, Fairness und Frieden betonen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will die zweite Hälfte seiner Amtszeit mit den Begriffen Innovation, Inklusivität, Fairness und Frieden prägen, bis die Bevölkerung die Veränderungen spüren kann.Das sagte Moon heute zur Mitte seiner Amtszeit bei einer Sitzung mit seinen Sekretären und Beratern im Präsidialamt.Die erste Hälfte bezeichnete er als eine Periode des Wandels, in der die Vergangenheit überwunden und der Weg in die Zukunft eingeschlagen wurde. Seine Regierung habe sich für die Schaffung von Einnahmequellen für die Zukunft und eines wohlhabenden Staats eingesetzt. Die soziale Fürsorge sei ebenfalls erweitert worden, sagte Moon.Was die Diplomatie mit den vier Großmächten angehe, betreibe die Regierung zwar eine Diplomatie mit Fokus auf den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und nationale Interessen. Es habe aber auch viele tatsächliche Schwierigkeiten gegeben, sagte der Präsident.In der verbleibenden Amtszeit wolle er sich noch näher an der Bevölkerung positionieren. Unterstützung der Bevölkerung, eine Kraftquelle für ihn, wünsche er sich, sagte er weiter.