Handelssorgen belasten Börse in Seoul

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Montag 0,61 Prozent auf 2.124,09 Zähler verloren.Grund war erneut aufkeimende Sorge über eine Einigung zwischen den USA und China in ihrem Handelsstreit.US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, dass er nicht zugestimmt habe, vor einer Einigung Zölle auf chinesische Waren zurückzunehmen.Unsicherheit über die Entwicklung in den Handelsgesprächen habe den Markt offenbar beeinflusst, fasste Noh Dong-kil von NH Investment & Securities das Tagesgeschehen an der Börse zusammen. Trumps Bemerkung habe einen deutlich wahrnehmbaren Einfluss gehabt, hieß es weiter.