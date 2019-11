Laut Agenturbericht Treffen der Verteidigungsminister Südkoreas und Japans geplant

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Japans planen offenbar ein Treffen.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News meldete am Montag, dass letzte Vorbereitungen für ein Gespräch am Rande des Treffens der Verteidigungsminister der ASEAN-plus-Drei getroffen würden.Die Minister kommen vom 16. bis 19. November in Bangkok zusammen. Am 22. November läuft das Allgemeine Abkommen über die Sicherheit von militärischen Informationen (GSOMIA) zwischen Südkorea und Japan aus.Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und sein japanischer Amtskollege Taro Kono hätten damit vor dem Auslaufen von GSOMIA die Gelegenheit für ein Gespräch.Es wäre außerdem das erste Treffen der Verteidigungsminister seit Oktober 2018.Laut dem Agenturbericht wolle Kono Südkorea darum bitten, die Entscheidung für die Beendigung des Abkommens rückgängig zu machen.