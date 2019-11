Gangwon-Gouverneur bittet US-Vizepräsident um Zulassung von Touren nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Gouverneur der Provinz Gangwon, Choi Moon-soon, hat US-Vizepräsident Mike Pence in einem Brief um Bemühungen um die Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren gebeten.Choi sagte auf einer Pressekonferenz am Montag in Seoul, dass er bei seinem jüngsten USA-Besuch dem Weißen Haus ein entsprechendes Schreiben an Pence übermittelt habe. Darin habe er gebeten, zuerst Touren in die nordkoreanische Küstentourismuszone Wonsan-Kalma zuzulassen, sollte eine sofortige Wiederaufnahme von Touren zum Berg Geumgang wegen der Sanktionen gegen Nordkorea schwierig sein. Die Tourismuszone wird im kommenden April eröffnet.Touren nach Wonsan könnten ein kleiner Durchbruch für die Wiederaufnahme von Touren zum Berg Geumgang werden, sagte Choi.Die Küstentourismuszone Wonsan-Kalma wird derzeit als eine große Tourismuszone entwickelt, in der sich unter anderem 16 Hotels befinden würden.In dem Brief betonte Choi die Notwendigkeit der Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren zum Berg Geumgang und bat außerdem um Unterstützung für die Verwirklichung der Schaffung einer speziellen UN-Friedensstadt in Goseong in Gangwon. Zudem lud er Pence zum zweiten Friedensforum in Pyeongchang im kommenden Februar ein.Während seines Besuchs in den USA in der Vorwoche unterstrich Choi die Notwendigkeit der Schaffung einer gemeinsamen Sondertourismuszone Süd- und Nordkoreas an der Ostküste. Die Einrichtung einer solchen Zone strebt die Provinz Gangwon an.