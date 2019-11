Handelsministerin: Reis unterliegt nicht Marktöffnung gemäß Freihandelspakt RCEP

Photo : YONHAP News

Nach Auffassung der Regierung ist Reis kein Gegenstand der Marktöffnung im Rahmen der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP), ein multilaterales Freihandelsabkommen.Die entsprechende Äußerung machte Handelsministerin Yoo Myung-hee am Montag gegenüber Reportern.Seoul sei an den Verhandlungen beteiligt mit der Absicht, den sensiblen Charakter landwirtschaftlicher Produkte ausreichend zu schützen. Reis stehe nicht auf der Liste der Zugeständnisse, sagte Yoo.Auf die Frage, ob das RCEP-Abkommen nächstes Jahr unterzeichnet werden könne, antwortete Yoo, dass sich die Verhandlungen in der Endphase befänden.RCEP ist ein Freihandelsabkommen, an dem sich die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, Südkorea, China, Japan, Australien, Neuseeland und Indien beteiligen wollen. Die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerländer, zunächst noch ohne Indien, erklärten letzte Woche in Bangkok eine Einigung über den Vertragstext.