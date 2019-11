Risse an 13 Flugzeugen des Typs Boeing 737NG entdeckt

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind an 13 Flugzeugen vom Typ Boeing 737NG Risse entdeckt worden.Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Montag nach einer Untersuchung mit.In Südkorea sind insgesamt 150 Maschinen des Modells Boeing 737NG im Einsatz. Das Ressort habe zunächst 100 Maschinen untersucht, die mehr als 20.000 Flüge absolviert hätten.An 13 dieser Maschinen seien Risse festgestellt worden, darunter fünf von Korean Air, hieß es. Diese Flugzeuge wurden aus dem Flugbetrieb genommen.Die US-Luftfahrtbehörde FAA hatte wegen Rissen die Länder um eine Untersuchung von Boeing 737NG gebeten.Danach wurden an mehreren 737NG-Maschinen in Südkorea Risse gemeldet, daraufhin schickte Boeing ein Reparaturteam nach Südkorea. Da die Reparatur einer Maschine zwei Wochen dauert, wird erwartet, dass die Wartungsarbeiten Anfang Januar abgeschlossen sein werden.Das Verkehrsministerium wird die Untersuchung der restlichen 50 Maschinen, die weniger als 20.000 Flüge absolvierten, bis 25. November beenden. Das Ressort will zudem künftig regelmäßige Kontrollen nach jeweils 3.500 Flügen veranlassen.