Blackpink erzielt mit „DDU-DU DDU-DU“ eine Milliarde Klicks auf YouTube

Photo : YONHAP News

Die koreanische Girlgroup Blackpink hat mit ihrem Hit „DDU-DU DDU-DU“ die Marke von einer Milliarde Klicks auf YouTube geknackt.Die Eine-Milliarde-Marke wurde am Montag, etwa 17 Monate nach der Veröffentlichung des Musikvideos im Juni letzten Jahres, übertroffen.Ein solches Ergebnis gelang bislang noch keiner K-Pop-Gruppe. Unter den südkoreanischen Sängern konnte bislang lediglich Sänger und Rapper Psy die Marke übertreffen.Laut ihrer Agentur gewann Blackpink unterdessen bei den E! People´s Choice Awards in den USA am Sonntag drei Preise. Sie wurde in den Kategorien „Gruppe des Jahres“, „Musikvideo des Jahres“ und „Konzerttournee des Jahres“ ausgezeichnet.